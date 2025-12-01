Kosova fiton lehtësisht ndaj Shqipërisë në kualifikueset për Eurobasketin

SHKODER – Pas Sllovakisë, edhe Kosova ka qenë kundërshtar i vështirë për Shqipërinë në basketboll për meshkuj.
Pikërisht në Pallatin e Sportit “Qazim Dervishi” në Shkodër, Kosova ka fituar me një diferencë prej 15 pikësh në rezultatin total 99-84.
“Dardanët”, e nisën shumë mirë takimin, duke krijuar diferencën që në çerekun e parë, e cila ndikoi të jetë vendimtare për fitoren.
25-14 ishte rezultati i kësaj pjese, diferencë e cila u thellua në pjesën e dytë, pasi Kosova shtoi edhe 5 pikë të tjera në këtë epërsi pas fitores 19-14.
Në vijim loja më e balancuar, Shqipëria fitoi pjesën e tretë 32-30, ndërsa humbi të katërtën 25-24.
Më të mirët në këtë ndeshje ishin Dardan Berisha që shënoj 35 pikë dhe dhuroi 6 asistime, i ndihmuar nga Erjon Kastrati me 21 pikë. Te Shqipëria, Julian Hamati shkëlqeu me double-double me 19 pikë e 10 kërcime.
