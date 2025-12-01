Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Aksident rrugor te ish-Sheshi Shqiponja, humb jetën një këmbësore
Transmetuar më 01-12-2025, 09:46

Tiranë, 1 dhjetor 2025 – 08:22 Një aksident me pasojë vdekjen është regjistruar mëngjesin e sotëm në zonën e ish-Sheshit Shqiponja. Sipas të dhënave paraprake, një automjet ka përplasur një grua 55-vjeçare, e cila ka ndërruar jetë në vendngjarje.

Rrethanat e aksidentit dhe identiteti i viktimës ende nuk janë bërë të ditura. Policia ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të ngjarjes, si dhe për identifikimin e drejtuesit të mjetit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...