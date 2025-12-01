Aksident rrugor te ish-Sheshi Shqiponja, humb jetën një këmbësore

Tiranë, 1 dhjetor 2025 – 08:22 Një aksident me pasojë vdekjen është regjistruar mëngjesin e sotëm në zonën e ish-Sheshit Shqiponja. Sipas të dhënave paraprake, një automjet ka përplasur një grua 55-vjeçare, e cila ka ndërruar jetë në vendngjarje.
Rrethanat e aksidentit dhe identiteti i viktimës ende nuk janë bërë të ditura. Policia ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të ngjarjes, si dhe për identifikimin e drejtuesit të mjetit.
