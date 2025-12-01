Adoleshentët shqiptarë ushqehen shëndetshëm, por mbeten mes më sedentareve në Europë

TIRANË, 1 DHJETOR 2025 – Një raport i fundit i Organizatës Botërore të Shëndetësisë sjell një tablo të përzier për gjendjen e fëmijëve dhe adoleshentëve shqiptarë: dieta e tyre duket më e mirë se e bashkëmoshatarëve europianë, por mënyra e jetesës mbetet shqetësuese për shkak të mungesës së lëvizjes.
Të dhënat tregojnë se fëmijët shqiptarë konsumojnë më rregullisht fruta dhe perime, duke u renditur mbi mesataren europiane. Për më tepër, Shqipëria është ndër vendet me nivelet më të ulëta të mbipeshës dhe obezitetit tek moshat 6–9 vjeç. Me rreth 20% të fëmijëve të kësaj grupmoshe që kanë probleme peshe, vendi qëndron më mirë se shumica e Europës ku raporti i OBSH-së i afrohet 40%.
Por, pavarësisht ushqyerjes relativisht të mirë, sfida më e madhe mbetet aktiviteti fizik. Rreth tre nga katër fëmijë rezultojnë joaktivë, duke kaluar pjesën më të madhe të ditës ulur ose pa lëvizje të mjaftueshme — një tregues që i afron me mesataren europiane, por shumë larg vendeve që promovojnë aktivitetin e rregullt fizik.
Raporti vë në dukje edhe dy elementë ku Shqipëria dallon pozitivisht: përdorimi i cigareve tradicionale dhe elektronike mbetet shumë i ulët tek të rinjtë, gjithashtu edhe konsumi i alkoolit. Të dy këta tregues vendosin vendin mes më të sigurtëve në kontinent sa i përket sjelljeve të rrezikshme për moshat e reja.
Megjithatë, konsumimi i pijeve të gazuara dhe atyre me sheqer mbetet më i lartë krahasuar me vendet më të zhvilluara, duke u bërë një shqetësim që lidhet drejtpërdrejt me stilin sedentary.
Raporti shton se financimi publik për shëndetin e fëmijëve dhe adoleshentëve në Shqipëri mbetet i ulët: vetëm 9.2% e shpenzimeve totale publike shkojnë në shëndetësi, krahasuar me rreth 15% në Bashkimin Europian — një diferencë që mund të ndikojë në sfidat e dekadës së ardhshme.
