Parashikimi i motit për sot, 01 dhjetor 2025

Transmetuar më 01-12-2025, 07:20
Ditën e hënë vendi ynë do të jetë në ndikim të masave ajrore të qëndrueshme.
Moti parashikohet të jetë me kthjellime dhe alternime vranësirash. Era me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare deri në 7m/sek.
Deti – Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon i forcës 1-2 ballë.
