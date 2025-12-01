Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Parashikimi i motit për sot, 01 dhjetor 2025
Transmetuar më 01-12-2025, 07:20

Ditën e hënë vendi ynë do të jetë në ndikim të masave ajrore të qëndrueshme.

Moti parashikohet të jetë me kthjellime dhe alternime vranësirash. Era me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare deri në 7m/sek.

Deti – Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon i forcës 1-2 ballë.

