Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Atentati në Elbasan, policia merr në pyetje disa persona. Çfarë dyshohet?
Transmetuar më 01-12-2025, 07:11

Detaje të reja zbardhen mbi atentatin e ndodhur mbrëmjen e sotme në Elbasan, ku humbi jetën Edmond Mëhalla.

Policia ka marrë në pyetje disa persona që ndodheshin në zonën pranë vendit ku u ekzekutua biznesmeni.

Pak ditë më parë viktima dyshohet se ishte përfshirë në një konflikt.

Autorët e ngjarjes dyshohet të kenë qenë 2 persona. Pas ekzekutimit të biznesmenit ata janë larguar me një automjet në drejtim të aksit rrugor Elbasan-Librazhd.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...