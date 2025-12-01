Atentati në Elbasan, policia merr në pyetje disa persona. Çfarë dyshohet?

Detaje të reja zbardhen mbi atentatin e ndodhur mbrëmjen e sotme në Elbasan, ku humbi jetën Edmond Mëhalla.
Policia ka marrë në pyetje disa persona që ndodheshin në zonën pranë vendit ku u ekzekutua biznesmeni.
Pak ditë më parë viktima dyshohet se ishte përfshirë në një konflikt.
Autorët e ngjarjes dyshohet të kenë qenë 2 persona. Pas ekzekutimit të biznesmenit ata janë larguar me një automjet në drejtim të aksit rrugor Elbasan-Librazhd.
