10 shenjat që ‘bërtasin’ se ai të do – Lëvizjet që bën një burrë kur nuk di si ta shprehë interesin e tij

10 shenjat që “bërtasin” se ai ju dëshiron – Lëvizjet që bën një burrë kur nuk di si ta shprehë interesin e tij
Shumica e burrave, sidomos kur ndiejnë tërheqje për një grua, nuk kanë fare ide se si ta komunikojnë siç duhet. Belbëzojnë. Hezitojnë. Bëjnë disa veprime të vogla, të çuditshme, që për ta kanë kuptim, por për të tjerët duken të pakuptueshme.
Shumë burra nuk e shprehin interesin e tyre drejtpërdrejt. Në vend të kësaj, citon noa.al, krijojnë takime “rastësore”, shfaqen shpesh në të njëjtat vende, sillen rreth asaj që ndiejnë pa guxuar ta thonë hapur. Nëse këto sjellje ju duken të njohura, nuk është rastësi.
Më poshtë do të gjeni dhjetë shenja të holla që tregojnë se një burrë ndien tërheqje për ju, por e ka të vështirë ta shprehë me fjalë – sjellje që vërehen shpesh te burrat e rinj, por edhe te të rriturit që nuk ndihen rehat me komunikimin e drejtpërdrejtë.
10 shenjat që tregojnë se një burrë ndien tërheqje, por nuk di ta shprehë interesin e tij
Ju ndihmon në gjithçka
Gjuha e trupit e tradhton
Mban mend detaje
Kërkon mënyra për ta zgjatur bisedën
Nervozizohet kur është pranë jush
Shfaqet aty ku e di se do t’ju gjejë
Hesht kur flisni për burra të tjerë
Gjen mënyra për t’ju bërë të qeshni
Gjithmonë do të dijë mendimin tuaj
Ju mbron në mënyrë diskrete
Ju ndihmon në gjithçka
A ofrohet të ndihmojë për gjithçka? Të mbajë çantat, të rregullojë rubinetin që pikon, të lëvizë mobiliet, të ndezë makinën tuaj në 7 të mëngjesit të së dielës; Dëshira e një burri për t’ju ndihmuar është një shenjë klasike.
Kur një burrë ndien tërheqje, por nuk di ta shprehë, shpesh zgjedh të jetë i dobishëm. Kështu janë ndërtuar. Besojnë se nëse zgjidhin problemet tuaja, ju do ta shihni vlerën e tyre.
Dallimi është se kjo gatishmëri shkon përtej mirësjelljes së zakonshme. Ai e bën me entuziazëm të veçantë.
—
Gjuha e trupit e tradhton
Fjalët mund ta tradhtojnë, por trupi rrallëherë gënjen. Vëzhgoni si pozicionohet kur jeni në të njëjtën dhomë. A qëndron i orientuar nga ju edhe kur flet me dikë tjetër? A tregojnë këmbët drejt jush? Këto nuk janë zgjedhje të vetëdijshme.
Janë reagime instinktive ndaj tërheqjes. Ekziston edhe fenomeni i pasqyrimit: nëse përkuleni përpara, përkulet edhe ai. Nëse kryqëzoni krahët, mund ta bëjë të njëjtën gjë pak çaste më vonë. Kjo imitimit i pavetëdijshëm është një nga treguesit më të besueshëm të interesit.
—
Mban mend detaje
Kur një burrë është vërtet i interesuar, nuk harron asgjë. Nëse i thoni se ngjyra juaj e preferuar është petrol, herën tjetër do ta shihni me këmishë petrol. Kjo tregon vëmendje të thellë, reale.
Shumica e burrave nuk fokusohen te detajet. Por kur ndiejnë tërheqje të sinqertë, i mbajnë mend të gjitha: porosinë tuaj të kafesë, emrin e qenit tuaj kur ishit fëmijë, faktin që nuk ju pëlqen koriandra, filmin që doni të shihni. Asgjë nuk humbet.
—
Kërkon mënyra për ta zgjatur bisedën
Keni vënë re se gjithmonë ka “edhe një gjë” për t’ju pyetur? Biseda duhet të kishte mbaruar pesë minuta më parë, por ai vazhdon të gjejë tema të reja: motin, një histori qesharake nga puna, pyetje për planet tuaja të fundjavës – çfarëdo që t’ju mbajë pak më gjatë.
Ndonjëherë kjo shfaqet edhe si prani “rastësore” pranë jush kur largoheni. Çfarë rastësie, po ikën saktësisht në të njëjtën orë. Përsëri. Për herë të tretë radhazi.
—
Nervozohet kur është pranë jush
Kjo është domethënëse për shkak të kontrastit. Me të tjerët është i qetë dhe vetëbesues. Pranë jush? Humb fjalët, qesh në momente të gabuara ose hesht plotësisht. Si dikush që harron si të sillet normalisht.
Nervozizmi nuk vjen nga mungesa e vetëbesimit në përgjithësi. Vjen sepse i intereson shumë çfarë mendoni ju. Mendimi juaj ka peshë që mendimet e të tjerëve nuk e kanë, dhe kjo presion shfaqet si siklet.
—
Shfaqet aty ku e di se do t’ju gjejë
Jo në mënyrë shqetësuese, por me atë “sa i vogël qenka ky qytet” që ndodh shumë shpesh për të qenë rastësi. Përmendni se shkoni në një kafene çdo të shtunë në mëngjes. Papritur, edhe ai “zbulon” se e adhuron atë kafene.
Jeni në një kurs. Shikoni kush u regjistrua papritur në qeramikë, jogë apo çfarëdo tjetër. Çelësi është modeli. Një herë mund të jetë rastësi. Dy herë ndoshta. Tre herë ose më shumë? Ai krijon mundësi për të qenë pranë jush sepse nuk di mënyrë tjetër për të rritur shanset që t’ju flasë.
—
Hesht kur flisni për burra të tjerë
Kjo është pothuajse instinktive dhe jashtë kontrollit të tij. Ju tregoni një histori për një koleg apo përmendni një burrë tjetër dhe papritur sjellja e tij ndryshon. Buzëqeshja zbehet. Mund të ngurtësohet.
Ose përpiqet ta mbulojë me një qetësi të shtirur. Nuk është xhelozi apo kontroll. Është vetëdija se nuk është i vetmi burrë në jetën tuaj dhe frustrimi që nuk ka qenë mjaftueshëm i qartë për interesin e tij.
Shpesh përpiqet të kuptojë me delikatesë nëse ata burra janë interes romantik. Pyetjet duken të rastësishme, por vëmendja ndaj përgjigjeve tuaja është e madhe.
—
Gjen mënyra për t’ju bërë të qeshni
Kur një burrë ndien tërheqje, t’ju bëjë të qeshni bëhet mision. Tregon histori, bën shaka, ndonjëherë edhe bën veten qesharak nëse kjo i sjell një të qeshur të sinqertë nga ju. E qeshura juaj është shpërblimi i tij.
Kjo mbështetet edhe nga studimet shkencore. Është një nga format më të sigurta të afërsisë kur je nervoz dhe nuk arrin të shprehësh ndjenjat drejtpërdrejt.
—
Gjithmonë do të dijë mendimin tuaj
“A duhet ta pranojë këtë punë?”, “Si të duket ky restorant?”, “Të shkon kjo këmishë?”, “Si do ta menaxhonit këtë situatë?” Kur një burrë e vlerëson mendimin tuaj në mënyrë të pazakontë, edhe për vendime që realisht nuk kërkojnë këshillë, do të thotë se gjykimi juaj ka rëndësi për të përtej miqësisë.
—
Ju mbron në mënyrë diskrete
Nuk bëhet fjalë për gjeste heroike. Janë gjëra të vogla: ecën nga ana e jashtme e trotuarit, qëndron te dera derisa të hyni në shtëpi, ju dërgon mesazh “a mbërrite mirë?” pas një daljeje.
Ju paralajmëron për akullin në trotuar ose mban derën pak më gjatë se sa duhet. Këto instinkte mbrojtëse janë të rrënjosura thellë dhe aktivizohen kur një burrë ndien tërheqje. Nuk ka lidhje me aftësinë tuaj për t’u kujdesur për veten – ka të bëjë me faktin që atij i intereson çfarë ju ndodh.
—
Këshillë
Këto sjellje nuk janë të llogaritura apo manipuluese. Shumica e burrave që i bëjnë as nuk e kuptojnë se po i bëjnë. Shpesh jemi të dobët në përpunimin e ndjenjave tona, e jo më në komunikimin e tyre.
Ndaj ndjenjat rrjedhin përmes këtyre mënyrave të tërthorta: përmes ndihmës, nervozizmit, zgjedhjeve të vogla për vendin ku gjendemi dhe mënyrën si sillemi. Nëse shihni shumë nga këto shenja te dikush, ka shumë gjasa që ai të jetë i interesuar, por nuk po gjen fjalët e duhura.
Dhe ndoshta, ndoshta ia vlen t’ia bëni pak më të lehtë. Jo duke bërë punën e tij, por duke krijuar hapësirë për një bisedë të sinqertë. Ndonjëherë, disa kanë nevojë për pak më shumë nxitje për të thënë më në fund atë që ndiejnë. Ju duket e njohur ndonjë nga këto? /noa.al
