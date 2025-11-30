Momentet drithëruese kur motra vrapon te makina ku u gjet i pajetë Edmondi 43-vjeçar (Pamjet)

Momente të rënda në Elbasan, motra mëson lajmin dhe shpërthen në lot pranë automjetit
Pamje të reja dhe tejet prekëse vijnë nga vendngjarja e mbrëmjes së sotme në Elbasan, ku u gjet pa shenja jete biznesmeni Edmond Mëhalla (Xhaxho).
Në pamje që sjell noa.al shihen momentet kur një familjare e afërt, motra e viktimës, mbërrin në vendngjarje dhe mëson lajmin e rëndë.
E tronditur, ajo shpërthen në lot dhe afrohet me vrap drejt automjetit ku ndodhej trupi i të vëllait, duke u përpjekur ta prekë makinën në shenjë dëshpërimi.
Policia dhe personat e pranishëm tentojnë ta qetësojnë dhe ta largojnë nga zona e rrethuar me shirit sigurie, ndërsa ajo shfaq gjendje të rënduar emocionale, pamje që kanë prekur edhe qytetarët e pranishëm në vend.
Ngjarja ndodhi në zonën e Unazës së qytetit, pranë një pike karburanti në pronësi të viktimës. Sipas të dhënave paraprake nga autoritetet, 43-vjeçari u gjet brenda automjetit të tij të parkuar dhe dyshohet se ishte qëlluar disa herë me armë zjarri, duke humbur jetën në vend.
Një grup i posaçëm hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Pikat e kontrollit janë ngritur në hyrje-daljet e qytetit dhe hetimet vijojnë intensivisht.
Pamjet nga këto çaste të rënda emocionale tregojnë dhimbjen e thellë të familjarëve për humbjen e papritur. /noa.al
