Pamjet brenda makinës ku i morën jetën në ekzekutim mafioz biznesmenit në Elbasan

Dalin pamjet nga brenda automjetit, detaje të reja nga ngjarja e mbrëmshme në Elbasan
Noa.al ju sjell pamjet nga brenda automjetit ku mbrëmjen e sotme u gjet pa shenja jete biznesmeni Edmond Mëhalla, në zonën e Unazës së qytetit të Elbasanit.
Në pamje shihen momente pak pas ngjarjes, ku automjeti ndodhej i parkuar pranë një pike karburanti. Brenda tij, viktima ishte në sediljen e drejtuesit, ndërsa në vendngjarje kishin mbërritur shërbimet e Policisë dhe autoambulanca.
Sipas të dhënave paraprake, 43-vjeçari dyshohet se është qëlluar disa herë me armë zjarri, duke humbur jetën në vend. Zona u rrethua menjëherë dhe policia nisi kontrolle intensive në hyrje-daljet e qytetit dhe në disa ambiente përreth.
Burime për noa.al bëjnë me dije se Mëhalla ishte pronar i një biznesi taksish me makina elektrike si dhe i pikës së karburantit “Xhaxhi Oil”. Ai raportohet se prej disa vitesh kishte ndërruar mbiemrin, nga Xhaxho në Mëhalla.
Grupi i posaçëm hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe për identifikimin e personave të përfshirë në këtë ngjarje të rëndë.
Hetimet vijojnë dhe priten detaje të tjera në orët në vijim. /noa.alandej?
