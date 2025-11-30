Atentat në Elbasan, vritet biznesmeni i karburantit dhe taksive elektrike

Biznesmeni Edmond Mëhalla është vrarë sonte në Elbasan, raporton noa.al.
Ngjarja ndodhi në zonën e Unazës së qytetit.
Viktima është qëlluar brenda makinës së tij pranë pikës së karburantit që kishte në pronësi.
Të dhënat paraprake sugjerojnë se viktima u qëllua me tre plumba arme zjarri duke gjetur vdekjen në vend.
Mëhalla kishte një biznes taksish me makina elektroke si dhe një pikë karburanti, Xhaxhi Oil.
I ndjeri raportohet se kishte disa vite që e kishte ndërruar emrin nga Xhaxho në Mëhalla.
Çfarë thotë policia
Elbasan / Informacion paraprak
Rreth orës 20:35, është marrë njoftim se në lagjen "Emin Matraxhiu", brenda në një automjet të parkuar, është gjetur, i vrarë me armë zjarri, shtetasi M. M. alias E. H., 43 vjeç.
Në vendngjarje shkuan menjëherë shërbimet e Policisë dhe janë ngritur pika kontrolli në dalje të qytetit, dhe vijojnë kontrollet në zonë e në ambiente të ndryshme, për kapjen e autorit/ëve.
Ndërkohë, është ngritur një grup i posaçëm hetimor, i cili, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon intensivisht për sqarimin e rrethanave, dokumentimin ligjor, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorit/ëve.
Në video shihni pamje pak pas ngjarjes. /noa.al
