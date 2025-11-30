Igballe Huduti tregon arsyen e vërtetë pse nuk po i bashkohet Big Brother VIP Kosova 4

30 Nëntor, 2025
Igballe Huduti ka zbuluar më në fund arsyet e mos-pjesëmarrjes së saj në sezonin e katërt të Big Brother VIP Kosova. E ftuar në emisionin “Big Talk”, ajo u shpreh se vendimi i saj ka ardhur për shkak të gjendjes jo të mirë shëndetësore të bashkëshortit.
Huduti tregoi se në dy javët e fundit bashkëshorti i saj kishte përjetuar disa shqetësime shëndetësore, ndërsa në tre ditët e fundit gjendja ishte përkeqësuar. Ajo tha se e kishte vënë re një zbehje të fytyrës së tij, e më pas një të zverdhur të dukshme, çka i kishte ngritur shqetësimin edhe më shumë.
“Ditën që ishte planifikuar të hyja në BBVK, ai më pa të veshur dhe në momentin e fundit fytyra i u zverdh. Iu afrua një krizë dhe unë nuk mund të largohesha. Kur e pashë që u zbeh edhe më shumë, vendosa të mos hyj. Thashë: nuk ia vlen,” rrëfeu ajo.
Megjithatë, Huduti pranoi se ende e ka një dëshirë të madhe për t’u bërë pjesë e shtëpisë më të madhe në vend dhe shtoi se shpesh e imagjinon veten mes banorëve aktualë.
Ajo përfundoi duke theksuar se shëndeti i bashkëshortit mbetet prioriteti i saj absolut dhe se nuk do të merrte asnjë vendim që mund ta linte atë pa mbështetje në moment të vështirë.
Në fund të intervistës u transmetua edhe një pjesë prekëse, ku Huduti i drejtonte lutje bashkëshortit të saj, duke i kërkuar forcë dhe shërim të shpejtë.
