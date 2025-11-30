Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Trishtim në futbollin shqiptar/ Humb jetën futbollisti i ri i AF Elbasani
Transmetuar më 30-11-2025, 20:47

Trishtimi dhe dhimbja pushton futbollin shqiptar. Klubi i Elbasanit njofton ndarjen nga jeta në moshën 15 vjecare të një prej futbollistëve të akademisë së tij, Silvio Dumani.

‘Me dhimbje të madhe njoftojmë ndarjen nga jeta të lojtarit tonë të akademisë, Silvio Dumani.AF Elbasani shpreh ngushëllimet më të thella për familjen Dumani.

Pusho në paqe, kampion!-lexohet në njoftimin e publikuar nga klubi i Elbasanit në rrjetet sociale

Gazeta Shqip shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes për humbjen e njeriut të dashur të saj.

