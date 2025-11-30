Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Çifti shqiptar kapet me 47 kg kanabis në Greqi
Transmetuar më 30-11-2025, 19:42

Një çift shqiptar është arrestuar nga autoritet greke në Igumenicë, pasi akuzohen për trafik të lëndëve narkotike.

Sipas mediave vendase, çifti, identiteti i të cilëve nuk bëhet me dije është ndaluar nga policia për një kontroll rutinë teksa ishin duke qarkulluar me makinë në këtë zonë.

Nga kontrollet në mjet janë gjetur 46 pako me kanabis të papërpunuar, të fshehura në bagazh dhe sediljet e pasme, me një peshë totale 47 kg e 550 gr.

Gjithashtu janë gjetur dhe sekuestruar edhe një shumë parash prej 550 eurosh.

Dy të arrestuarit do të paraqiten para Prokurorisë së Shkallës së Parë të Thesprotisë për veprime të mëtejshme.

