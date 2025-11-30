Ndarja nga jeta e Shpat Kasapit/ Komuna e Tetovës shpall ditë zie 1 dhjetorin

TETOVË- Komuna e Tetovës ka shpallur të hënën e 1 dhjetorit ditë zie. Dita e zisë është shpallur për shkak të vdekjes së këngëtarit Shpat Kasapi, i cili u përciell këtë dielë në banesën e fundit. Shpat Kasapi dha një kontribut të rëndësishëm për zhvillimin e kulturës dhe muzikës në Komunën e Tetovës, Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në skenën muzikore shqiptare.
Këngëtari ndërroi jetë në moshën 40-vjeçare të mërkurën pas një sulmi në zemër. Kasapi ishte një nga emrat më të njohur të muzikës shqiptare dhe numëron hite të shumta të dashura nga të gjitha grupmoshat. Karriera e tij nisi në fillim të viteve 2000 dhe ishte një idhull për shumë breza. Disa nga hitet e tij janë: “Valle Kosovare”, “Kush të ndau prej meje”, “Dashni pa limit”, “Aroma e saj” dhe shumë të tjera. Kasapi la pas një djalë.
