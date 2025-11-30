Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Frikë në Champions të Afrikës: Trezegue sulmohet me thikë gjatë ndeshjes
Transmetuar më 30-11-2025, 17:26

MAROK – Anësori egjiptian i Al Ahly, Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan, i njohur si Trezeguet, u sulmua me thikë në mes të një ndeshjeje kundër ekipit maroken FAR Rabat, me kundërshtarët që u përpoqën ta mbulonin incidentin e paprecedentë!

Siç raporton gazeta spanjole "Mundo Deportivo", kjo ngjarje tragjike ndodhi në ndeshjen midis ekipit egjiptian Al-Ahly dhe ekipit maroken FAR Rabat.

"Dita e dytë e ndeshjeve të Ligës së Kampionëve CAF të premten (28/11) përfshiu këtë skenë, e cila dukej më shumë si diçka nga një film, gjatë ndeshjes midis Al Ahly të Egjiptit dhe FAR të Marokut", raporton media spanjole, duke shtuar:

"Në mes të ndeshjes, një nga tifozët e ekipit marokene tentoi të godasë dhe hodhi një thikë në drejtim të Trezeguet. Më keq akoma, kur mesfushori dhe shokët e tij të ekipit u përpoqën t’ia tregonin thikën gjyqtarit, kundërshtarët u përpoqën me çdo mënyrë ta parandalonin këtë."

Njëri prej tyre – i cili mban distinktivin zëvendësues – mund të shihet duke e futur objektin brenda pantallonave. Një imazh absolutisht i turpshëm.

