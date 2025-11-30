Aksident në aksin Lushnjë-Rrogozhinë/ ‘Toyota’ përplaset me makinën e OSSHE, shpërthen në flakë mjeti

LUSHNJE- Një aksident raportohet se ka ndodhur në aksin Lushnjë-Rrogozhinë. Mësohet se një automjet tip Toyota ka përplasur nga pas një fuoristradë të OSSHE Lushnje dhe është përfshirë nga flakët. Si pasojë e përplasjes mjeti ka shpërthyer në flakë dhe është bllokokuar i gjithë qarkullimi.
Konkretisht mjeti drejtohej nga një nënë, e cila kishte pasagjerë dy fëmijët e saj, por fatmirësisht askush nga ata nuk ka mbetur i lënduar. Ndërkohë Forcat e policisë dhe zjarrfikëseve ndodhen në vendngjarje dhe po punohet për normalizimin e qarkullimit në segmentin e bllokuar.
