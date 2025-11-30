Lamtumira e fundit/ Varroset Shpat Kasapi!

Pas ceremonisë përkujtimore në Pallatin e Kulturës në Tetovë, këngëtari i ndjerë Shpat Kasapi u përcoll për në banesën e fundit, i shoqëruar nga një numër jashtëzakonisht i madh njerëzish.
Qytetarë, familjarë, miq, kolegë të skenës dhe admirues të muzikës së tij u bashkuan në kortezhin mortor, duke ecur në heshtje dhe me lot në sy pas arkëmortit të mbuluar me flamurin kombëtar.
"Ishe njeri i mirë me zemër të bardhë", motra e Shpat Kasapit PREK me fjalimin e saj në ceremoninë mortore!
Rrugët e Tetovës u mbushën me njerëz që kishin dalë për t’i dhënë lamtumirën e fundit artistit 40-vjeçar, i cili u nda papritur nga jeta.
Në varrezat e qytetit, ku u bë edhe ceremonia e varrimit, u dëgjuan lutje dhe fjalë ngushëllimi, ndërsa dhjetëra persona vazhduan të derdhnin lot për humbjen e papritur të këngëtarit.
Shpati u varros mes një dhimbjeje të madhe kolektive, duke lënë pas kujtime që do të mbeten gjatë si te familjarët dhe të afërmit, ashtu edhe tek publiku që e ka dashur për vite me radhë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd