‘Çmenden’ turqit pas Ernest Muçit! E shohin si një robot perfekt

TURQI – Ishte një gol që thyen ligjet fizikës për nga këndi i realizimit dhe trajektorja që mori topi deri në finalizimin në rrjetë.
Edhe pse i aktivizuar jo rregullisht në momentin e parë të transferimit nga Besiktasi tek Trabzonspor, sulmuesi kuqezi Ernest Muçi dalëngadalë po rifiton terren në ekipin e ri, ndërkohë që shumë shpejt ka fituar zemrat e tifozëve të Trabzonit.
Kështu pas përfundimit të ndeshjes së mbrëmjes së djeshme, në rrjetet sociale, njëra prej tyre e tifozëve të ekipit të futbollistit shqiptar, ka analizuar grafikisht edhe me humor, strukturën e futbollistit të Kombëtares shqiptare.
Një analizë tifozësh me superlativa ndaj një futollisti më tepër robot se sa njeri, nisur nga kjo preçizioni dhe aftësia jo normale dhe shumë e rrallë teknike e Ernest Muçit.
Duke e zëvnedësuar syrin me një sensor optik perfekt, strukturën kockore me metal, si për të konfirmuar ftohtësinë e tij, zemra, një mekanizëm ingranazhesh perfekte dhe trurin ja kanë lënë njerëzor, si mishërim i perfeksionit.
