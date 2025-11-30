New York Times ngre alarmin: Mbeturinat nga Shqipëria dalin në bregun e Kroacisë

SHBA- Media prestigjoze “New York Times” ka shkruar sot lidhur me një rast të pazakotë grumbulli mbetjesh në brigjet kroate, të ardhura kryesisht nga Shqipëria.
Sipas artikullit, zyrtarët në Dubrovnik të Kroacisë thonë se rrymat e forta të detit Adriatik kanë nxjerrë në breg një ton mbeturinash, gjatë një stuhie të ditëve të fundit.
Siç raportohet, ka nisur puna për mbledhjen e tyre, teksa nuk kanë munguar edhe idetë për përdorimin e mbetjeve për arsye projektesh riciklimi.
Artikulli i Plotë:
Mbeturinat e një vendi, në fakt, mund të jenë edhe mbeturinat e një vendi tjetër. Zyrtarët në Dubrovnik, Kroaci, nuk kanë mundur të gjejnë ndonjë thesar në sasinë kolosale të mbeturinave që dolën në breg këtë javë në qytet, i cili shpesh quhet Perla e Adriatikut dhe zakonisht përshkohet nga turistët. Mbeturinat vinin kryesisht nga Shqipëria, thanë ata.
Një stuhi në Detin Adriatik trazoi ujërat e tij dhe rrymat e forta jugore depozituan një ton mbeturina, tha një zyrtar i qytetit, në dy atraksione kryesore turistike: Plazhin e Banjës dhe Qytetin e Vjetër të qytetit.
"Bazuar në etiketat dhe materialet e gjetura, shumica dërrmuese e mbeturinave duket se kanë origjinën nga Shqipëria", tha Marija Pajic Bacic, një përfaqësuese për Dubrovnikun.
Kryebashkiaku i Dubrovnikut, Mato Frankovic, tha se të gjitha shërbimet e qytetit, përfshirë punonjësit e kanalizimeve dhe punonjësit e portit, ishin të përfshira në operacionin e pastrimit. Ndërsa anëtarët e një organizate riciklimi thanë se do të përpiqeshin të ripërdornin disa nga sendet plastike në sende të dobishme, nuk ishte e qartë se çfarë mund të rikuperohej.
Ricikluesit dhe ekipet e pastrimit kanë fituar shumë përvojë, pasi Adriatik ka shkarkuar tonelata me mbeturina në brigjet e Dubrovnikut për vite me radhë. Mbeturinat plastike janë një çështje veçanërisht e ndjeshme në Dubrovnik, një qytet me 42,000 banorë, i cili nënshkroi një premtim në vitin 2020 duke u angazhuar për të zvogëluar mbetjet plastike.
Ndërsa vetë qyteti është i vogël, çdo vit pret 4.5 milionë turistë, të cilët gjenerojnë shumë mbetje plastike. Çdo vit, dhjetëra milionë ton plastikë hyjnë në detet dhe oqeanet e Tokës. Në përgjithësi, më pak se 10 përqind e mbetjeve plastike globale vlerësohet të riciklohet, ndërsa pjesa tjetër hidhet në deponi, digjet ose lirohet në mjedis. Këto plastika janë bërë një kërcënim kryesor për jetën detare, sipas shkencëtarëve.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd