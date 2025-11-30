Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kam foto dhe video të tuat, eja më tako ndryshe i publikova’! 19-vjeçarja dëshmon për shantazh dhe abuzim të dyshuar nga një efektiv policie
Transmetuar më 30-11-2025, 13:54

DIBËR – Detaje të reja janë zbuluar mbi rastin e dyshuar të abuzimit ndaj një 19-vjeçareje, në të cilin është i përfshirë efektivi i Policisë së Dibrës, Jetmir Uta. Ngjarja është aktualisht nën hetim nga Prokuroria.

Sipas dëshmisë së të resë, e raportuar nga gazetarja Anila Hoxha, ajo ka deklaruar se ka marrë mesazhe në WhatsApp nga një numër telefoni që i përkiste policit. Në mesazhe, ai dyshohet se i ka shkruar: “Kam video dhe foto të tuat, nëse nuk më takon do t’i publikoj”.

Për shkak të presionit, 19-vjeçarja është larguar nga motra e saj dhe ka hipur në automjetin e efektivit, i cili shërbente në patrullën e përgjithshme në Policinë e Dibrës.

Mësohet gjithashtu se dy ditë para dyshimit për abuzim, e reja ishte paraqitur në polici së bashku me nënën e saj, për të bërë një denoncim zyrtar lidhur me kërcënimet e marra. Vajza kishte mbushur 18 vjeç në tetor.

Prokurorja e çështjes pritet të vendosë ditët në vijim mbi masën e sigurisë që do të kërkohet për oficerin. Deri tani, Jetmir Uta ka refuzuar të japë deklarime zyrtare.

Nëse dëshiron, mund ta përgatis edhe si kronikë televizive, njoftim policie, ose postim informativ për

