I drejtoi armën e gjahut bashkëshortes së tij, arrestohet burri në Fier

FIER- Policia ka arrestuar ditën e sotme një 49-vjeçar, në qytetin e Fierit. I arrestuari është Ilir Boriç, 49 vjeç banues në Fier. Ai u arrestua nga forcat blu, pasi dyshohet se ka kërcënuar me armën e gjahut në pronësi të babait të tij, bashkëshorten.
Gjatë kontrollit të banesës, 49-vjeçarit iu gjetën dhe sekuestruan një sasi fishekësh luftarak. Policia ka shoqëruar të arrestuarin drejt ambienteve të komisariatit, ndërsa po heton më shumë mbi rastin.
Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisatiatit të Policisë Fier arrestuan në flagrancë shtetasin I. B., 49 vjeç, banues në Fier, pasi dyshohet se ka kanosur me armën e gjahut në pronësi të babait, bashkëshorten e tij. Gjatë kontrollit të banesës, 49-vjeçarit iu gjetën dhe sekuestruan një sasi fishekësh luftarak. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, për veprime të mëtejshme. ”, njoftoi sot policia
