Abuzuan me një vajzë jashtë diskotekekës, dënohen me 7 vite burg i riu shqitar dhe miku i tij në Itali!

Dy persona, përfshirë një shqiptar 22-vjeçar janë dënuar me gjithsej shtatë vite burg. Ata akuzohen se kanë përdhunuar një vajzë, jashtë ambienteve të një klubi nate, më 15 gushtit të vitit të kaluar në Gjenova.
Mediat italiane shkruajnë se dy të rinjtë u arrestuan në tetor 2024 dhe tani janë në arrest shtëpiak me një byzylyk elektronik.
Njëri prej të dyve u lirua nga akuzat për pornografi hakmarrëse. Viktima e kishte kaluar mbrëmjen në një klub nate.
Pasi doli jashtë, ajo u ndoq nga të dy djemtë. Pas sulmit, ajo raportoi incidentin dhe Skuadra Flying, e koordinuar nga prokurorja Valentina Grosso, filloi një hetim.
Hetuesit i gjurmuan të dy të akuzuarit falë kamerave të mbikëqyrjes me video në klub dhe në rrugë, si dhe dëshmitarëve të ndryshëm.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd