Selvija i jep lamtumirën e fundit Shpat Kasapit
Transmetuar më 30-11-2025, 12:30

Me lot në sy dhe zemër të thyer, Selvije Jao, bashkëshortja e Shpat Kasapit, ka marrë pjesë në ceremoninë mortore për të ndarë nga jeta artistin e dashur.

Gjatë homazheve, ajo është parë tejet e prekur, duke mos mundur të mbajë lotët, ndërsa qëndronte pranë trupit të Shpatit për disa minuta, duke i dhënë lamtumirën e fundit me dashuri dhe mall.

Shpat Kasapi ndërroi jetë më 26 nëntor në moshën 40-vjeçare si pasojë e një sulmi në zemër, duke lënë pas një boshllëk të madh te familja, miqtë dhe fansat.

Varrimi i tij do të mbahet sot në orën 14:00 në varrezat e qytetit në Tetovë, ku të pranishmit do të japin një homazh për jetën dhe karrierën e tij.

