Ceremonia e homazheve për Shpat Kasapin, Big Mama shfaqet thellësisht e prekur!

Këngëtari i njohur Shpat Kasapi ndërroi jetë në moshën 40-vjeçare si pasojë e një ataku në zemër.
Ditën e sotme ai do të përcillet për në banesën e fundit, ndërkohë që homazhet janë caktuar të zhvillohen në Pallatin e Kulturës në Tetovë në orën 11:00.
Big Mama u shfaq thellësisht e prekur, me lot në sy gjatë ceremonisë së homazheve.
E veshur me rroba të zeza, ajo qëndroi pranë të pranishmëve, duke marrë ngushëllimet dhe duke mbajtur një shami në dorë, ndërsa emocionet nuk i lejuan të fshihej pas një qetësie të jashtme.
Në dorë mbante edhe një fotografi bardh e zi të Shpatit, që simbolizonte kujtimin e përhershëm dhe vendin special që ai do të kishte gjithmonë në zemrën e saj.
Big Mama dhe Shpati ishin miq të ngushtë dhe kolegë që prej vitit 1997, duke bashkëpunuar shpesh në programe festive.
Ajo ka treguar se pak ditë para ndarjes nga jeta, Shpati kishte shprehur dëshirën që ata të këndonin së bashku këngën “Sajzeza”.Pas ceremonisë, procesioni mortor do të vazhdojë drejt varrezave të qytetit, ku dhe do të kryhet varrimi i Kasapit në orën 14:00.
Partnerja e këngëtarit ka bërë të ditur gjithashtu se ceremonia mortore do të mbahet ditën e diel, më 30 nëntor.
Kujtojmë se këngëtari ndodhej së fundmi në Itali për një vizitë familjare, ku qëndronte së bashku me djalin e tij.
Gjatë karrierës së tij, Shpat Kasapi mori pjesë në festivale të njohura dhe realizoi bashkëpunime muzikore që lanë gjurmë te publiku.
Ai mbeti aktiv dhe i pranishëm në skenën muzikore, duke ruajtur popullaritetin edhe në vitet e fundit.
