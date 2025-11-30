Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Rama në podcast: Pezullimi i Ballukut është presion ndaj politikës!
Transmetuar më 30-11-2025, 09:50

TIRANË – Kryeministri Edi Rama, në episodin e 8-të të podcastit “Flasim”, ka komentuar vendimin për pezullimin e ish-zv/kryeministres Belinda Balluku, një çështje që tashmë po shqyrtohet nga Gjykata Kushtetuese.

Rama e quajti precedent të rrezikshëm vendimin e GJKKO-së, duke deklaruar se “një prokuror dhe një gjykatës u bënë bashkë, kokë më kokë, për të shkarkuar një ministre dhe zv/kryeministre”. Sipas tij, ky veprim përbën presion mbi ekzekutivin dhe cenon balancën e pushteteve.

Ai iu referua opinionit të Komisionit të Venecias dhe jurisprudencës së Gjykatës Evropiane të Strasburgut, të cilat – sipas tij – e konsiderojnë cenim institucional largimin e një ministri me vendim gjykate, pasi ministrat kanë funksione politike dhe jo administrative.

Debati mbetet i hapur ndërsa Gjykata Kushtetuese përgatitet të shqyrtojë çështjen.

