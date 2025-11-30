Shpërthim në Vlorë: nëna e Gentjan Zotos rrëfen momentet pas vendosjes së lëndës plasëse

Mbrëmjen e kaluar iu vendos lëndë plasëse banesës së Bakie Zotos, nënës së Gentian Zotos i dënuam me 35 vite burg për atentatin ndaj Ines Hajrulla.
Ngjarja ka shkaktuar panik në lagjen “Partizani”, edhe pse fatmirësisht nuk u raportuan të lënduar.
Bakie Zoto, e cila jeton e vetme, tha se është e habitur nga ajo që ndodhi, duke theksuar se nuk ka konflikte me askënd dhe nuk e kupton arsyen e këtij akti. Në pamje shihet dera e dëmtuar dhe shenja nga shpërthimi.
“Vetëm jetoj. Erdhi dhe policia. Më shumë u bë tym. Nuk kam asnjë konflikt. Kam kaq vite këtu në lagje. Nuk e di, jam habitur dhe vetë”, deklaroi ajo.
Policia ka nisur hetimet dhe po verifikon të gjitha pistat për të zbardhur motivet dhe identifikuar autorët.
