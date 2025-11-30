Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Thyen masën e sigurisë dhe i vjedh çantën një gruaje, arrestohet vajza 28-vjeçe
Transmetuar më 30-11-2025, 08:03

Thyen masën e sigurisë e shkon dhe vjedh, arrestohet e reja në Vlorë.

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë arrestuan shtetasen O. A., 28 vjeçe, banuese në Vlorë, pasi dyshohet se ka thyer masën e sigurisë “Arrest në burg” dhe ka kryer vjedhje, brenda një dyqani, të një çante me një shumë monetare dhe sende personale të një shtetaseje.

Materialet i kaluan prokurorisë.

