Parashikimi i motit për sot, 30 nëntor 2025
Transmetuar më 30-11-2025, 07:43

Ditën e sotme vendi ynë do të jetë në ndikim të masave ajrore relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet të jetë me vranësira dhe intervale kthjellimesh.

Reshje shiu me intensitet të ulët deri në orët e mesditës në jug të vendit.

Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare deri në 7m/sek.

Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon do të jetë i forcës 2-4 ballë

