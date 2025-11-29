E zhdukur prej një jave, influencerja austriake gjendet e pajetë në valixhe; arrestohet partneri

Slloveni – 29 nëntor 2025
Stefanie Pieper, influencuesja austriake e bukurisë 31-vjeçare, është gjetur e vdekur gati një javë pas zhdukjes së saj, pas kthimit nga një festë Krishtlindjesh. Hetuesit raportojnë se ish-i dashuri i saj, gjithashtu 31 vjeç, pranoi se e kishte mbytur dhe tregoi policisë vendin ku e kishte fshehur trupin e Pieper në një valixhe në një pyll në Slloveni.
Pieper u zhduk më 23 nëntor, pasi mbërriti në shtëpi nga një festë me një shoqe. Familjarët e saj njoftuan autoritetet kur ajo nuk u paraqit në një set fotografik të planifikuar. Autoritetet konfirmuan më 26 nëntor se influencuesja ishte zhdukur dhe se ish-i dashuri i saj ishte arrestuar në lidhje me rastin.
Sipas raportimeve, burri kishte udhëtuar disa herë në Slloveni me makinën e tij dhe nuk mund të kontaktohej nga policia hetuese. Më 24 nëntor, policia sllovene raportoi se një makinë e tij ishte përfshirë nga flakët në parkingun e një kazinoje pranë kufirit. Ai u gjet pranë automjetit dhe u arrestua. Aktualisht është kërkuar ekstradimi i tij në Austri për t’u përballur me drejtësinë.
