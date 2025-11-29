Arsyet përse euro është fiksuar në rreth 96 lekë?

Tiranë, 29 nëntor 2025
Prej disa muajsh, kursi i këmbimit të euros ka mbetur relativisht i qëndrueshëm, duke u luhatur rreth nivelit të 96 lekëve. Sipas Bankës së Shqipërisë, 1 euro po këmbehet aktualisht me 96.70 lekë.
Në fillim të vitit 2025, euroja këmbehej me 98–99 lekë, por shenjat e para të rënies u shfaqën në maj dhe u thelluan në qershor. Gjatë korrikut dhe gushtit, kursi u stabilizua pranë 97 lekëve, ndërsa nga shtatori e deri më tani, monedha evropiane po qëndron pranë 96 lekëve. Rënia më e madhe u regjistrua më 21 tetor, kur euroja zbriti në 96.60 lekë.
Forcimi i lekut shpjegohet nga prurjet e mëdha të valutës në vend, përmes të ardhurave nga emigrantët, turizmi, investimet e huaja direkte dhe paraja informale. Kjo ka bërë që importet të bëhen më të lira, por ka ndikuar negativisht në sektorin eksportues. Të dhënat e INSTAT tregojnë se eksportet e mallrave gjatë dhjetëmujorit arritën në 291 miliardë lekë, duke u ulur me 7%, ndërsa importet shënuan gjithashtu rënie. Deficiti tregtar u rrit me 3.8%, duke arritur 445 miliardë lekë.
Kursi i lirë i këmbimit nënkupton se Banka e Shqipërisë nuk ndërhyn përveç rasteve të jashtëzakonshme. Megjithatë, banka ka ndërhyrë në mënyrë të rezervuar për të blerë valutë dhe për të stabilizuar kursin e euros.
