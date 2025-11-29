Turqia prezanton dronin e ri Toyca-05. Testohet modeli i avancuar. Video

Turqia ka prezantuar zyrtarisht dronin e ri Toyca-05, një sistem i avancuar me krahë fikse dhe fluturim FPV, i projektuar për misione precize dhe me kapacitete të larta teknologjike. Pajisja u testua me sukses gjatë një lansimi ajror, duke treguar integrimin e plotë me platformat e tjera pa pilot.
Sistemi i ri është zhvilluar nga kompania Skydagger, e cila gjatë vitit të kaluar nisi prodhimin e dronëve FPV dhe ka ndërtuar një gamë të tërë sistemesh me krahë rrotues, ndërsa tani është zgjeruar edhe në dizajne me krahë fikse. Drejtori i përgjithshëm i Baykar, Haluk Bayraktar, deklaroi se Toyca-05 është “modeli më i fundit i flotës turke, i aftë të funksionojë në formacion dhe me autonomi të lartë”.
Sipas të dhënave të kompanisë, Toyca-05 ka një rreze veprimi prej 70 kilometrash, një modul të fuqishëm komunikimi në grup (swarm communication), sistem të mbrojtjes kundër ndërhyrjeve (anti-jamming) dhe mund të operojë si në fluturim FPV ashtu edhe në funksionim plotësisht autonom. Pajisja është e pajisur me ngarkesë luftarake prej 5 kilogramësh për misione precize.
Skydagger njofton se ka kapacitete prodhimi prej mbi 30,000 njësish në vit për këtë model.
Ndërkohë, kompania ka publikuar edhe pamjet nga një test i rëndësishëm: droni kamikazë FPV “Skydagger 7” u lëshua me sukses nga platforma pa pilot Bayraktar Kalkan VTOL, një dron që zakonisht përdoret për zbulim, mbikëqyrje dhe inteligjencë. Ky integrim shihet si një hap i rëndësishëm për rritjen e rrezes së operimit dhe autonomisë së sistemeve të reja ajrore.
Testet e fundit konfirmojnë se Turqia po vazhdon të zgjerojë dhe modernizojë portofolin e saj të industrisë së mbrojtjes, duke shtuar modele gjithnjë e më të avancuara në flotën e saj të dronëve.
Türkiye’nin yeni kamikaze sürü İHA’sı:
SKYDAGGER TOYCA 05
✓ 70 km menzil✓ 5 kg yüksek infilaklı harp başlığı✓ Mesh sürü haberleşme✓ Anti-jamming korumalı✓ FPV veya tam otonom uçuş✓ Yıllık üretim kapasitesi: 30.000+ adet@SkydaggerDrones pic.twitter.com/NJG2QRwpjv
— Haluk Bayraktar (@haluk) November 27, 2025
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd