Plagoset me armë zjarri një person në Fushë-Kosovë

FUSHË-KOSOVË, 29 nëntor 2025
Një person është plagosur pasditen e së shtunës në rrugën “Dardania” në Fushë-Kosovë, si pasojë e përdorimit të armës së zjarrit.
Zëdhënësja e Policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, bëri të ditur se forcat e rendit kanë shkuar menjëherë në vendngjarje dhe kanë nisur një hetim për të sqaruar rrethanat e ngjarjes.
“Aktualisht hetuesit policor janë duke mbledhur prova dhe po punojnë për identifikimin e motivit dhe autorëve të mundshëm të incidentit”, tha Ahmeti.
Policia apelon tek qytetarët për bashkëpunim dhe për çdo informacion që mund të ndihmojë në zbardhjen e ngjarjes.
