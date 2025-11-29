Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Plagoset me armë zjarri një person në Fushë-Kosovë
Transmetuar më 29-11-2025, 22:40

FUSHË-KOSOVË, 29 nëntor 2025

Një person është plagosur pasditen e së shtunës në rrugën “Dardania” në Fushë-Kosovë, si pasojë e përdorimit të armës së zjarrit.

Zëdhënësja e Policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, bëri të ditur se forcat e rendit kanë shkuar menjëherë në vendngjarje dhe kanë nisur një hetim për të sqaruar rrethanat e ngjarjes.

“Aktualisht hetuesit policor janë duke mbledhur prova dhe po punojnë për identifikimin e motivit dhe autorëve të mundshëm të incidentit”, tha Ahmeti.

Policia apelon tek qytetarët për bashkëpunim dhe për çdo informacion që mund të ndihmojë në zbardhjen e ngjarjes.

