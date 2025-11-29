Ernest Muçi shënon një supergol dhe mahnit turqit. Video

Ernest Muçi është kthyer në një titullar të padiskutueshëm, ndërkohë që talenti shqiptar ka shënuar golin e tretë në të dytën ndeshje radhazi.
TURQI – Në sfidën kundër Konyaspor, sulmuesi 24-vjeçar kuqezi Ernest Muçi realizoi një gol spektakolar nga goditja e dënimit në minutën e 56-të të takimit.
Në një pozicion ku gjëja më e lehtë ishte një kros drejt zonës, Muçi tentoi të realizonte më të vështirën, duke goditur drejt portës dhe duke gjetur rrjetën.
Ky është goli i tretë për Muçin me fanelën e Trabzonsporit, duke i dërguar “SMS” Sylvinhos, trajnerit kuqezi, pasi ky i fundit e ka lënë jashtë në grumbullimet e fundit me Kombëtaren.
Muçi’den bu haftada harika bir gol! 🥲
Bu adamı beğenmeyip gönderenler utansın. pic.twitter.com/zVz515hsTQ
— Boşa Tıklama BJK ϟ (@bosatiklamaBJK) November 29, 2025
