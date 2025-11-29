Rasti i Oroshit, imami Ylli Gurra ngre alarmin: Xhami problematike brenda Unazës së Tiranës

Tiranë, 29 nëntor 2025
Duke reaguar ndaj rastit të Oroshit, ku dy të rinj — Julian Cumraku dhe Erzen Uka — u arrestuan pasi kërcënuan forcat e RENEA-s me armë, imami Ylli Gurra ngriti alarm për praninë e xhamive problematike në disa zona të vendit, përfshirë edhe brenda Unazës së Tiranës.
Gurra deklaroi se një prej këtyre objekteve të kultit, të cilat ai i konsideron vatër të mundshme të ideologjive radikale, ndodhet pikërisht në kryeqytet. Ai akuzoi Komunitetin Mysliman për mungesë veprimi dhe për faktin se nuk ka emëruar një imam të kontrolluar në këtë xhami, duke lënë hapësirë për predikime devijante.
“Duhet bërë qartësimi midis besimtarëve myslimanë dhe atyre që janë manipuluar e keqpërdorur. Disa xhami kanë qenë filiza të ekstremizmit dhe fatkeqësisht disa prej tyre ende ekzistojnë, madje edhe brenda Unazës së Tiranës,” tha Gurra në emisionin “Terminal” në A2 CNN.
Ai kujtoi se në vitin 2014, xhamia e Mëzezit u bë objekt i një ndërhyrjeje të forcave të sigurisë për shkak të dyshimeve për radikalizëm, ndërsa theksoi se situata në disa objekte të tjera nuk është menaxhuar si duhet. Sipas tij, një pjesë e këtyre hapësirave shfrytëzohen për të përfituar fonde në emër të besimit islam, duke u bërë terren për ideologji të rrezikshme.
“Në Mëzez ndërhyrja funksionoi sepse u vendos një imam që riktheu normalitetin. Por në Unazën e Re nuk ka ndodhur e njëjta gjë. Komuniteti Mysliman ka qenë apatik dhe nuk ka ndërhyrë, ndoshta sepse disa individë përfitojnë financiarisht nga ekzistenca e këtyre anomalive,” shtoi ai.
Gurra paralajmëroi se, edhe pse numri i xhamive problematike është zvogëluar krahasuar me vitet 2014–2015, ato ende përbëjnë rrezik të konsiderueshëm dhe kërkojnë vigjilencë të shtuar nga institucionet fetare dhe shtetërore.
