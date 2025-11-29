Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Rregulla të reja për tregun e kriptomonedhave në Shqipëri
Transmetuar më 29-11-2025, 21:26

TIRANË, 29 nëntor 2025

Shqipëria po vendos për herë të parë një kuadër të qartë ligjor për tregun e kripto-aseteve, përmes një projektligji të ri që synon transparencë, siguri dhe mbrojtje më të madhe për përdoruesit. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit bën të ditur se subjektet që emetojnë ose ofrojnë shërbime me kriptomonedha do të duhet të licencohen dhe të paraqesin dokumentacion të detajuar mbi projektet e tyre.

Sipas draftit, dokumentet informuese duhet të shpjegojnë qartë rreziqet, mënyrën e funksionimit dhe të dhënat kryesore të emetuesit, ndërsa ndalohet publikimi i çdo materiali mashtrues. Për herë të parë, vendosen rregulla të detyrueshme për licencimin e këmbimit të kriptomonedhave, shërbimet e kujdestarisë dhe platformat e tregtimit.

Projektligji parashikon detyrime të reja edhe për subjektet që ruajnë çelësat privatë dhe menaxhojnë portofolë kripto-asetesh, të cilat do të duhet të zbatojnë standarde më të larta sigurie, plane rikuperimi dhe ndarje të fondeve të klientëve nga asetet e kompanisë.

Risi e rëndësishme për tregun është rregullimi i tokenave të parasë elektronike, të cilët duhet të mbështeten në rezerva reale dhe të jenë të shlyeshëm në çdo kohë.

“Kompanitë duhet të ndajnë fondet e klientëve nga asetet e tyre, të kenë politika të qarta të sigurisë kibernetike dhe plane rikuperimi”, thekson ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit.

Me këtë kuadër të ri ligjor, autoritetet synojnë të rrisin besimin e konsumatorëve dhe të krijojnë kushte të sigurta për zhvillimin e bizneseve teknologjike, në linjë me standardet e Bashkimit Evropian.

