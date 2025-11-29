Tigri në kurriz të elefantit nga frika/ Pamje të pazakonta nga përmbytjet në Sri Lanka. 153 persona humbin jetën

SRI LANKA- Sri Lanka shpalli gjendje të jashtëzakonshme të hënën dhe bëri thirrje për ndihmë ndërkombëtare pas përmbytjeve dhe rrëshqitjeve të dheut të shkaktuara nga cikloni Ditva që lanë të paktën 153 të vdekur dhe 191 të zhdukur. Që nga e hëna, vendi ka përjetuar shira të rrëmbyeshëm, të lidhur me kalimin e Ditvës, i cili tani po shkon drejt Indisë fqinje, ku aeroporti në qytetin e Chennait anuloi 54 fluturime.
Përmbytjet shkatërruan më shumë se 20,000 shtëpi dhe detyruan 108,000 njerëz të kërkonin strehim të përkohshëm diku tjetër, tha Qendra e Menaxhimit të Fatkeqësive (DMC). Pothuajse 800,000 persona të zhvendosur kanë kërkuar ndihmë emergjente, shtoi zëdhënësi i DMC-së, Pradeep Kondipili.
Një e treta e vendit është pa energji elektrike ose ujë të pijshëm, pasi linjat e energjisë janë dëmtuar dhe impiantet e pastrimit të ujit janë përmbytur. Lidhja me internetin është ndërprerë gjithashtu në shumë zona.
Presidentja Anuradha Kumaratunga ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme, duke i dhënë atij kompetenca të gjera për të menaxhuar krizën. Ushtria është vendosur në vend për të mbështetur operacionet e shpëtimit. Kontipili konfirmoi se 153 persona kanë vdekur dhe 191 të tjerë rezultojnë të zhdukur. Midis viktimave janë 11 banorë të një azili kujdesi për të moshuarit që u përmbyt sot në distriktin Kurunegala (veri-qendror).
Në sektorin Anuradhapura (qendër-veri) ushtria shpëtoi 69 pasagjerë autobusi, përfshirë një turist gjerman, të cilët kishin mbetur të bllokuar pas një operacioni 24-orësh ku përfshiheshin një helikopter dhe anije të Marinës. Në sektorin Badouia (qendër), një nga zonat më të prekura, fshatrat mbeten të paarritshme. Qeveria e Sri Lankës bëri thirrje për solidaritet ndërkombëtar dhe u bëri thirrje qytetarëve të vendit që jetojnë jashtë vendit të dërgojnë donacione. India ishte e para që reagoi duke dërguar dy aeroplanë ndihme, dy helikopterë transporti dhe një ekip shpëtimi.
Flood situation in Sri Lanka and it is affecting Animals at large nos. Good to see Animals are helping other Animals.#FloodSriLanka pic.twitter.com/J6m87hct8R— Sunil The Cricketer (@1sInto2s) November 29, 2025
Many Sri Lankans are helping cats, dogs, and other animals during the floods 🇱🇰❤️Let’s keep caring for the, they need us. 🐶🐱🙏 pic.twitter.com/nRcGLuECPT— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) November 29, 2025
