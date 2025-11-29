Zbuluan se kishte të dashur, babai u jep urdhër vëllezëve për motrën

Një ngjarje e rëndë ka tronditur Holandën, ku dy vëllezër sirianë akuzohen se i kanë marrë jetën motrës së tyre 18-vjeçare, pasi zbuluan se ajo kishte një të dashur. Sipas hetimeve, krimi është kryer me urdhër të babait të tyre.
Mohammed, 23 vjeç, dhe Muhannad, 25 vjeç, dolën përpara gjykatës këtë javë, ndërsa babai i tyre, Khaled, është larguar drejt Sirisë dhe do të gjykohet në mungesë.
Viktima, Rayan Al-Jayar, ishte larguar nga shtëpia më 22 maj 2024. Gjashtë ditë më vonë, trupi i saj u gjet në një kënetë në Lelystad. Ekspertët mjeko-ligjorë konstatuan se goja e 18-vjeçares ishte mbyllur, duart i kishte të lidhura pas shpine dhe kyçet e këmbëve të mbështjella me shirit ngjitës. Në thonjtë e saj u gjet ADN e babait.
Dy vëllezërit vazhdojnë të pohojnë se babai e ka kryer vrasjen, ndërsa babai, megjithëse nga largësia, ka pranuar pjesërisht fajin. Megjithatë, prokuroria e rrëzon versionin e tij dhe mbështet akuzën se vëllezërit e rrëmbyen dhe më pas e vranë të motrën, duke e konsideruar ngjarjen një krim “për nder”.
