Pas dorëheqjes, këshilltari kryesor i Zelensky-t niset drejt frontit të luftës

Ish-shefi i Zyrës së Zelenskyt njofton në një letër për New York Post se nuk dëshiron t’i shkaktojë probleme Presidentit
Andriy Yermak, ish-shefi i kabinetit të Presidentit të Ukrainës, ka njoftuar se do të shkojë në vijën e frontit. Vendimin e ka bërë publik përmes një mesazhi dërguar The New York Post, ku shpjegon se nuk dëshiron t’i krijojë probleme Presidentit Volodymyr Zelensky dhe për këtë arsye ka zgjedhur të tërhiqet dhe të angazhohet drejtpërdrejt në front.
Ai nuk ka dhënë detaje mbi kohën apo mënyrën se si do të bashkohet me forcat ukrainase, por ka lënë të kuptohet se vendimi është i pakthyeshëm.
Yermak shprehet i zhgënjyer nga sulmet publike kundër tij dhe veçanërisht nga mungesa e mbështetjes nga ata që, sipas tij, e dinë të vërtetën.
“Jam i neveritur nga balta që hidhet mbi mua dhe akoma më i neveritur nga mungesa e mbështetjes së atyre që e dinë çfarë po ndodh realisht”, ka shkruar ai.
Skandali i korrupsionit në Kiev: Kush është Andriy Yermak, shoku që e mbante Zelensky-n nën “hipnozë” Dorëheqja
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, në një mesazh të publikuar në kanalin e tij në Telegram, ka njoftuar planin për një “rifreskim” të zyrës së tij, me shefin kryesor të stafit, Andriy Yermak, që ka paraqitur dorëheqjen.
Zelensky konfirmoi se Yermak e ka dorëzuar zyrtarisht dorëheqjen gjatë ditës së sotme.
“Jam mirënjohës Andriy-t që gjithmonë ka paraqitur pozicionin ukrainas në negociata ashtu siç duhet. Ky ka qenë gjithmonë një pozicion patriotik. Por unë dua të mos ketë thashetheme dhe spekulime,” tha ai.
Zelensky shtoi se nesër do të zhvillojë “konsultime” për atë se kush mund të marrë detyrën e shefit të stafit.
Ai shpjegoi se ky hap vjen në një moment kur Ukraina ka nevojë për “forcë të brendshme”, në prag të bisedimeve të rëndësishme që lidhen me një marrëveshje të mundshme paqeje.
