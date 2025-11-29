Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Egnatia mes vështirësive fiton ndaj Tiranës që ngulet në fund të renditjes!
Transmetuar më 29-11-2025, 17:45

TIRANE – Egnatia ka mundur me rezultatin 0-1 Tiranën në transfertë, duke u ngjitur kështu në krye të tabelës së renditjes së bashku me Elbasanin.

Sfida e javës së 13-të të superiores, e luajtur në “Selman Stërmasi”, foli vetëm për rrogozhinasit, të cilët shënuan në minutën e 27’ me anë të Bakayokos me anë të një penalltie, për të mos e lëshuar më avantazhin.

Me këtë fitore, Egnatia shkon në kuotën e 25 pikëve, po aq sa Elbasani kryesues, ndërsa Tirana vijon të qëndrojë në vendin e fundit me 7 pikë.

