Egnatia mes vështirësive fiton ndaj Tiranës që ngulet në fund të renditjes!

TIRANE – Egnatia ka mundur me rezultatin 0-1 Tiranën në transfertë, duke u ngjitur kështu në krye të tabelës së renditjes së bashku me Elbasanin.
Sfida e javës së 13-të të superiores, e luajtur në “Selman Stërmasi”, foli vetëm për rrogozhinasit, të cilët shënuan në minutën e 27’ me anë të Bakayokos me anë të një penalltie, për të mos e lëshuar më avantazhin.
Me këtë fitore, Egnatia shkon në kuotën e 25 pikëve, po aq sa Elbasani kryesues, ndërsa Tirana vijon të qëndrojë në vendin e fundit me 7 pikë.
