Papa Leone XIV heq këpucët, por nuk lutet në Xhaminë Blu në Stamboll

Papa Leone XIV vizitoi Xhaminë Blu në Stamboll, në nderim të vendit kryesor të kultit të metropolit turk.
Papa Leone vizitoi vendin e adhurimit pa këpucë, siç kërkohet nga ligji islamik.
Ai është Papa i tretë që viziton këtë xhami pas Papa Benediktit XVI në vitin 2006 dhe Papa Françeskut në vitin 2014.
Ndryshe nga paraardhësit e tij, Papa Leone nuk vizitoi Shën Sofinë, e shndërruar nga muze në xhami vitet e fundit – e cila ndodhet përballë.
Papa nuk u ndal për një moment lutjeje në heshtje, ashtu siç bënë Papa Benedikti XVI – vizita e tij ndodhi pak muaj pas incidentit të fjalimit të Regensburgut – që shkaktoi kundërshtime të forta në botën myslimane – dhe disa vite më vonë, Papa Françesku.
“Më thanë se do të lutej dhe unë thashë po, dhe i thashë: nëse dëshironi të kryeni një akt adhurimi, mund ta bëni, kjo është shtëpia e Allahut, por Papa Leone tha: jo, unë preferoj të vizitoj xhaminë, të ndiej atmosferën e xhamisë”, u tha gazetarëve muezini i Xhamisë, Asgin Tunca.
“Papa Leone e kaloi vizitën e tij në Xhami në heshtje, në një frymë reflektimi dhe dëgjimi. Me respekt të thellë për vendin dhe për besimin e atyre që ishin mbledhur atje në lutje”, tha zyra e shtypit e Selisë së Shenjtë,
Papa Leone XIV u prit nga Myftiu i Madh i Stambollit dhe muezini, të cilët i shpjeguan historinë dhe arkitekturën e vendit.
E ndërtuar në vitin 1600 nën sundimin e Sulltan Ahmetit I, xhamia është e zbukuruar me 21,043 pllaka qeramike ngjyrë turkeze, duke i dhënë asaj emërtimin “Xhamia Blu”.
Si çdo vizitor i xhamisë, Papa Leone hoqi këpucët në hyrje, duke qëndruar me çorape të bardha.
Ai ndaloi veçanërisht për të admiruar mirhabin, pikën që tregonte drejtimin e Mekës, të kurorëzuar nga një mbishkrim i një vargu nga Kurani, Surja 19, që lidhet me Marinë, një figurë e nderuar jo vetëm në Krishterim, por edhe në Islam.
