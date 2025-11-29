Berisha: Javën e ardhshme nisin “foltoret” në të gjithë Shqipërinë

Tiranë- Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, gjatë një bashkëbisedimi online me qytetarët, ka deklaruar se format e protestës së njohur si “Foltorja” do të shtrihen në mbarë vendin.
Berisha tha se pas aktivitetit të fundit para Kryeministrisë, lëvizja do të dalë edhe jashtë Tiranës:
“Këtë javë nisim foltoret jashtë Tiranës dhe do të vijojnë në të gjithë vendin,” u shpreh ai.
Sipas tij, qëllimi është zgjerimi i komunikimit direkt me qytetarët dhe organizimi i takimeve të hapura në çdo zonë të Shqipërisë.
