Ngjarje e rëndë: 21-vjeçari gjendet pa shenja jete në banesën e familjarëve
Transmetuar më 29-11-2025, 12:41

Një ngjarje e rëndë ka tronditur mëngjesin e sotëm qytetin e Gjirokastrës, ku një 21-vjeçar është gjetur pa shenja jete në banesën e dajës së tij, në lagjen “Granicë”.

Forcat e policisë dhe grupi hetimor mbërritën menjëherë në vendngjarje dhe po punojnë për të sqaruar rrethanat. Paraprakisht dyshohet se bëhet fjalë për vetëvrasje, por autoritetet nënvizojnë se shkaqet dhe motivet janë ende në hetim.

Institucionet kanë deklaruar se do të publikojnë informacion të mëtejshëm sapo të përfundojnë procedurat zyrtare.

