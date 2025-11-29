Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Pësoi arrest kardiak! Ndahet nga jeta në moshën 52-vjeçare, Imzot Simon Kulli
Transmetuar më 29-11-2025, 11:42

SHKODËR- Ipeshkvi i Dioqezës së Sapës, Simon Kulli, ka ndërruar jetë papritur mëngjesin e 29 Nëntorit, si pasojë e një goditjeje të shkaktuar nga tensioni i lartë i gjakut. Lajmi është konfirmuar nga burime të afërta me familjen dhe komunitetin kishtar.

Imzot Simon Kulli u emërua në vitin 2016 si administrator i Dioqezës së Sapës në Vau Dejës, ndërsa një vit më vonë, në 2017, Papa e caktoi Ipeshkëv të kësaj dioqeze. Ai mori detyrën duke zëvendësuar Imzot Luçiano Avgustinin, i cili po ashtu kishte ndërruar jetë në mënyrë të parakohshme pas një sëmundjeje të rëndë.

Kisha Katolike e Shqipërisë pritet të nxjerrë një njoftim zyrtar lidhur me ceremoninë e varrimit, ndërsa më pas do të njoftohet edhe emri i Ipeshkvit të ri që do të drejtojë Dioqezën e Sapës.

