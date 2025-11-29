Këmbimi valutor sot

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 29-11-2025, 09:25
Sot, në tregun e këmbimit valutor, një dollar amerikan blihet me 82.8 lekë dhe shitet me 84 lekë.
Euro blihet me 96.2 lekë dhe shitet me 97 lekë.
Franga zvicerane blihet me 102.9 lekë dhe shitet me 103.9 lekë.
Ndërsa paundi britanik blihet me 109.3 lekë dhe shitet me 110.5 lekë.
