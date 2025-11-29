Trump pezullon të gjitha vendimet e azilkërkuesve: Aplikuesit të kontrollohen imtësisht

Washington- Presidenti amerikan, Donald Trump njoftoi se do të “pezullojë përgjithmonë imigracionin nga të gjitha vendet e botës së tretë” një ditë pasi dy anëtarë të Gardës Kombëtare u qëlluan në Uashington në një sulm që është bërë një pikë e nxehtë politike mes goditjes së vazhdueshme të presidentit amerikan ndaj imigracionit.
Në të njëjtën kohë, drejtori i Shërbimeve të Shtetësisë dhe Imigracionit të SHBA-së (USCIS), Joseph Edlow, njoftoi në një postim në platformën X të premten se të gjitha miratimet, refuzimet ose plotësimet e kërkesave për azil po pezulloheshin “derisa të sigurohemi që çdo i huaj është verifikuar dhe vlerësuar në masën më të plotë të mundshme”.
Direktiva u lëshua disa orë pasi Donald Trump deklaroi se do të “ngrijë përgjithmonë imigracionin” në SHBA nga të gjitha “vendet e Botës së Tretë”.
Të enjten në mbrëmje, Trump njoftoi vdekjen e Sarah Beckstrom, një nga dy anëtarët e Gardës Kombëtare të qëlluar në sulmin e së mërkurës pranë Shtëpisë së Bardhë. Autoritetet amerikane dyshojnë se sulmi është kryer nga Rahmanullah Lakanwal, një shtetas afgan i cili hyri në SHBA në shtator 2021 si pjesë e një programi të epokës së Biden për të evakuuar dhe zhvendosur dhjetëra mijëra afganë pas tërheqjes së SHBA-së nga vendi i Lindjes së Mesme.
Sipas Reuters, atij iu dha azil në prill të këtij viti nën administratën Trump, ndërsa të enjten CIA konfirmoi se ai kishte punuar me njësi ushtarake të mbështetura nga agjencia gjatë luftës në Afganistan. Lakanwal u plagos në sulm dhe po mbahet në paraburgim, ndërsa autoritetet thanë se ai do të akuzohej për vrasje të shkallës së parë. Ushtari i dytë i Gardës Kombëtare, 24-vjeçari Andrew Wolf, mbetet në gjendje kritike, tha Trump.
Sipas CBS News, stafi i USCIS është udhëzuar të mos marrë asnjë vendim mbi kërkesat për azil që janë paraqitur, duke lejuar që ato të përpunohen vetëm deri në fazën para se të merret një vendim përfundimtar.
“Kur arrini në pikën e hyrjes së një vendimi, ju ndaloni dhe mbani dosjen”, thuhej në direktivë. Deri më tani, janë ditur detaje të kufizuara si rreth urdhrit specifik ashtu edhe deklaratave të Trump, i cili nuk specifikoi se cilat vende do të preken nga plani i ri. Kjo perspektivë ka provokuar tashmë reagime nga agjencitë e OKB-së dhe pritet të përballet me sfida ligjore.
Njoftimet janë pjesë e një shtrëngimi të politikës së imigracionit gjatë mandatit të dytë të Trump. Administrata ka kërkuar deportime masive të emigrantëve që kanë hyrë ilegalisht në Shtetet e Bashkuara, duke ulur në mënyrë drastike numrin e pranimeve vjetore të refugjatëve dhe duke eliminuar shtetësinë automatike për ata që kanë lindur në tokën amerikane.
Pas sulmit, Trump tha se do të largonte çdo shtetas të huaj “që nuk i përket SHBA-së”. Po atë ditë, Shtetet e Bashkuara pezulluan përpunimin e të gjitha aplikimeve për imigracioni nga shtetasit afganë, duke cituar një rishikim të “protokolleve të sigurisë dhe verifikimit”. Të enjten, USCIS njoftoi se do të rishikonte kartat e gjelbra të lëshuara për shtetasit e 19 vendeve, pa përmendur konkretisht incidentin. Urdhri ekzekutiv i qershorit përfshin Afganistanin, Kubën, Haitin, Iranin, Somalinë dhe Venezuelën.
Në një postim në platformën Truth Social të enjten në mbrëmje, Trump njoftoi gjithashtu se do të “i jepte fund të gjitha përfitimeve dhe granteve federale për jo-qytetarët”, duke thënë se ky veprim do të “lejonte që sistemi amerikan të rimëkëmbej plotësisht” nga politikat që ai tha se kishin ndikuar negativisht “në të ardhurat dhe kushtet e jetesës së shumë amerikanëve”.
