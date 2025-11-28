Burj Khalifa në Dubai ‘vishet’ Kuq e Zi në 113-vjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 28-11-2025, 22:35
Një urim i veçantë ka ardhur për Shqipërinë me rastin e 113 vjetorit të shpalljes së Pavarësisë, ku kulla “Burj Khalifa” në Dubai është ‘veshur’ kuq e zi.
Në pamje shihet se fasada e kullës gjigante e kullës 829.8 metra e lartë është ndriçuar me ngjyrat e flamurit shqiptar, sfondi i kuq dhe shqiponja dykrenare në qendër.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
