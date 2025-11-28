Telegraph: Trump gati të njohë pushtimin rus të territoreve ukrainase! ‘Europianët të bëjnë ç’të duan’!

Uashington, 28 Nëntor 2025 – Sipas raportimeve, Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë mundësinë e njohjes së kontrollit rus mbi Krimenë dhe territoret e tjera të pushtuara ukrainase, si pjesë e një marrëveshjeje paqeje për t’i dhënë fund konfliktit të vazhdueshëm. Telegraph raporton se ish-Presidenti Donald Trump planifikon të dërgojë dërguesin e posaçëm Steve Witkoff dhe dhëndrin e tij Jared Kushner në Moskë për t’i paraqitur propozimin drejtpërdrejt Presidentit Vladimir Putin.
Ky veprim, i cili mund të ecë përpara pavarësisht kundërshtimeve nga aleatët europianë të Ukrainës, tregon fokusin gjithnjë e më të madh të SHBA-së për të negociuar në mënyrë të pavarur. Një burim i njohur me bisedimet i tha Telegraph: “Po bëhet gjithnjë e më e qartë se amerikanët nuk janë të interesuar për qëndrimin e evropianëve. Ata thonë se europianët mund të bëjnë çfarë të duan.”
Ndërkohë, Presidenti rus Vladimir Putin theksoi se njohja ligjore e Krimesë dhe rajoneve të Donetskut dhe Luhanskut nga SHBA-ja si territore ruse do të ishte një nga çështjet kryesore në diskutimet mbi planin e paqes të propozuar.
Të premten, Kremlini njoftoi se kishte marrë një strategji të rishikuar për t’i dhënë fund luftës, pas bisedimeve emergjente midis zyrtarëve ukrainas dhe amerikanë në Gjenevë javën e kaluar. Plani origjinal i paqes me 28 pika, hartuar nga Witkoff pas konsultimeve me zyrtarët rusë, përfshinte njohjen “de facto” nga SHBA-ja e Krimesë dhe dy rajoneve lindore të Donbasit.
Strategjia gjithashtu propozonte njohjen “de facto” të territoreve të mbajtura nga Rusia përgjatë vijës së kontaktit në rajonet ukrainase të Kherson dhe Zaporizhia, pas çdo marrëveshjeje armëpushimi.
