Qendra e Athinës “vishet” kuq e zi, mijëra shqiptarë festojnë Ditën e Pavarësisë

Athinë, 28 Nëntor 2025 – Mijëra shqiptarë që jetojnë në Greqi u mblodhën në qendër të Athinës për të festuar Ditën e Pavarësisë së Shqipërisë, duke shënuar festën historike të 28-29 nëntorit. Qendra e qytetit u mbulua me ngjyrat kuq e zi të flamurit shqiptar, ndërsa pjesëmarrësit kënduan këngë patriotike dhe valëvitën flamuj, duke treguar krenarinë e tyre kombëtare.
Pavarësisht temperaturave të ulëta, komuniteti shqiptar festoi me entuziazëm dhe gëzim, duke demonstruar lidhjet e forta me vendin e tyre të origjinës. Ngjarja tërhoqi vëmendje për atmosferën e gjallë, duke bashkuar njerëz të të gjitha moshave në një përkujtim publik të sovranitetit dhe trashëgimisë kulturore shqiptare.
Festimet në Athinë janë pjesë e një observimi më të gjerë global, ku komunitetet shqiptare në të gjithë botën përkujtojnë identitetin e tyre kombëtar gjatë kësaj dite të rëndësishme.
