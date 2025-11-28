Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kamioni përplas makinën në autostradën Tiranë-Durrës, dy në spital
Transmetuar më 28-11-2025, 19:47

Dy persona raportohet se kanë mbetur të plagosur pasditen e sotme, si pasojë e një aksidenti rrugor që ka ndodhur në autostradën Tiranë-Durrës. Në ngjarjen rrugore janë përfshirë një veturë dhe një kamion mallrash.

Siç bëhet me dije, dy personat kanë qenë duke udhëtuar me makinë kur janë përplasur nga kamioni me targa të Kosovës.

Përplasja ka qenë e fortë dhe për pasojë vetura ka përfunduar jashtë autostradës, e përmbysur në një kanal. Fatmirësisht, dy personat që ndodheshin në të kanë mundur të dalin dhe janë dërguar me urgjencë në spital për ndihmë.

