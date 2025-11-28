Panik në shkallët e stadiumit në Korçë. Mjekët ndërhyjnë për një tifoz

Korçë, 28 nëntor 2025 – Ndeshja e Kategorisë së Parë mes Skënderbeut dhe Lushnjës u ndërpre për disa minuta, pasi një tifoz u ndje keq në shkallët e stadiumit, duke krijuar panik dhe shqetësim tek të pranishmit.
Ekipet mjekësore reaguan menjëherë, duke i dhënë ndihmën e parë në vendngjarje dhe më pas e transportuan me urgjencë drejt spitalit për trajtim të specializuar. Situata u vu nën kontroll brenda pak minutash, ndërsa ndeshja vijoi pas stabilizimit të gjendjes së tifozit.
Organizatorët apeluan që tifozët të njoftojnë menjëherë stafin në rast emergjencash, për të garantuar sigurinë gjatë eventeve sportive.
