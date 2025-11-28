Aksident masiv pranë tunelit të Krrabës, përfshihen 10 automjete, kaos në trafik

Elbasan, 28 nëntor 2025 – Një aksident i rëndë me përplasje të shumfishta ka ndodhur këtë pasdite në segmentin Elbasan–tuneli i Krrabës, duke shkaktuar bllokim të plotë të qarkullimit dhe kaos në trafik. Sipas të dhënave paraprake, dhjetë automjete janë përfshirë në përplasjen zinxhir, ndërsa disa prej mjeteve kanë përfunduar mbi njëri-tjetrin për shkak të goditjes së fortë.
Fatmirësisht, nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa dëmet materiale janë të konsiderueshme. Në vendngjarje ndodhen efektivët e Policisë Rrugore dhe shërbimet e emergjencës, të cilat po punojnë për të menaxhuar situatën dhe për të zbardhur rrethanat e aksidentit.
Trafiku në këtë aks është tejet i rënduar, për shkak të fluksit të lartë të mjeteve që lëvizin nga Tirana drejt Elbasanit. Autoritetet u bëjnë apel drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar dhe të respektojnë sinjalizimet e përkohshme deri në rikthimin e normalitetit në qarkullim.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd